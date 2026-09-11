АЛУФЬЕВО
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АЛУФЬЕВО

16 подписчиков

В Московском институте электромеханики и автоматики обсудили подготовку инженерных кадров

В Московском институте электромеханики и автоматики обсудили подготовку инженерных кадров

На площадке Московского института электромеханики и автоматики (МИЭА) — разработчика систем навигации и управления для авиации — 10 сентября прошел круглый стол «Кадровый суверенитет и связь поколений: от студенческой практики — к инженерам будущего».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым