У нижегородских инноваторов появились новые возможности получать гранты

МОСКВА, 26 ноября, ФедералПресс. На выставке «Россия» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «Центра поддержки инжиниринга и инноваций» Павел Дворниченко подписали соглашение.
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