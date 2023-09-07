Военно-политическое обозрение

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Пусть только попробуют - останется только пепел!Польша готова нач...
  • Сергей Oблезов
    Зачем пишут этот бред, они не идиоты и все понимают! Один их шаг в сторону Батьки и все -Польши не будет и смею вас з...Польша готова нач...
  • Владимир
    гиена зашевелиласьПольша готова нач...

Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»

Беларусь – ОДКБ: «Безответственной политике США и их союзников мы должны противопоставить сплочённость и твёрдую решимость защитить интересы наших народов…»

В Беларуси завершилось военное учение Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Боевое братство-2023», проходившее в период с 1 по 6 сентября на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей республики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх