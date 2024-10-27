Мосбиржа обсуждает с участниками рынка возобновление утренних торгов

Московская биржа обсуждает с участниками рынка возобновление утренних торгов на фондовом и срочном рынках, пишет РБК, ссылаясь на заявления управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Бориса Блохина.
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