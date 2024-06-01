Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 808 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ничем,кроме популизма, фракция в Думе  КПРФ не занимается.Депутаты Госдумы ...
  • Леонид Руси
    Да, педерастическому западу тркдно бкдет воевать с Россией, Китаем, Кореей одновременно. А мы ударим по агрессору, ко...Дмитрий Медведев:...
  • Nata
    Ванговать - последнее дело. Будет так как будет и предугадывать смысла нет никакого, поскольку на действие повлиять н...Дюмин — преемник ...

Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Статья 83 Конституции Украины, на которую так любит ссылаться Владимир Зеленский в оправдание своего сверхсрочного президентства, говорит исключительно и только о сроках полномочий в условиях официально объявленных чрезвычайного или военного положения САМОЙ Верховной рады и никакого другого органа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх