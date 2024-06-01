Зеленский мешает уже всем: его устранят, а пакт о прекращении огня подпишет Залужный

Статья 83 Конституции Украины, на которую так любит ссылаться Владимир Зеленский в оправдание своего сверхсрочного президентства, говорит исключительно и только о сроках полномочий в условиях официально объявленных чрезвычайного или военного положения САМОЙ Верховной рады и никакого другого органа.