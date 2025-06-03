Ту-95 могли дерзко вернуть на атакованные ВСУ российские авиабазы

Издание «Военное обозрение» ранее отмечало, что незадолго до этих атак на некоторые атакованные аэродромы могли быть передислоцированы дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС.
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