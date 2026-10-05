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Школу дзюдо в Электростали капитально отремонтируют в этом году

Школу дзюдо в Электростали капитально отремонтируют в этом году

В Электростали продолжается капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва. Строительная готовность объекта площадью более 600 квадратных метров уже превысила 50%, сообщили в РИАМО.

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