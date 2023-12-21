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  • Галина 123
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Он несколько занес нам песен райских...

Он несколько занес нам песен райских...

Настоящее рождественское чудо, без фальши и мишуры, но с теми драгоценными моментами, которыми на самом деле так полна жизнь, ждало нас, всех, кому повезло оказаться в Концертном зале Мариинского театра на выступлении Петербургского камерного хора под управлением заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева.

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