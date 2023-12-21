Он несколько занес нам песен райских...

Настоящее рождественское чудо, без фальши и мишуры, но с теми драгоценными моментами, которыми на самом деле так полна жизнь, ждало нас, всех, кому повезло оказаться в Концертном зале Мариинского театра на выступлении Петербургского камерного хора под управлением заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева.