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МУС получил новое задание

МУС получил новое задание

Гаишник останавливает нарушителя:— Вы проехали на красный свет.— Я — прокурор города.— Понял, накажем светофор.

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Комментарии
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Vlad
так никто и не заставлял признавать его!
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3 час.
Надежда
Тогда и нашему Следственному Комитету РФ в ответ необходимо возбудить уголовное дело в отношении хана-хама, провести расследование и Верховному суду РФ вынести решение по заочному аресту насильника-лжеца...
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1 час.
alik3456 Джексон
Байден назначил , зеленский утвердил ёжик уколол...
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