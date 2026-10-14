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Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС

Российский лидер Владимир Путин примет участия в саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И.

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