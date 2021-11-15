Российский военный флот не впервые встречается с флотом США и НАТО. Например, в 2013-м. В Средиземном море Ключевое тогда — на дальних подступах.
Зачем сейчас в Чёрном море такая активность США? А давайте-ка я вам секреты Родины сдам
Комментарии
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Сергей Морозов
Сергей
Корабли НАТО это итог предательства Ельцина и проводимой внешней политики его преемника.. Почему не сказать правду...??
Идиот не смеши наши калибры .А не то прилетит.
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18 час.
3
Garry
Сергей
Корабли НАТО это итог предательства Ельцина и проводимой внешней политики его преемника.. Почему не сказать правду...??
Сергуня, ты просто дурачок или козел на содержании?
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18 час.
1
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