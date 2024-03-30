Миранчук забил «Наполи». У него 8 (3+5) очков в 15 матчах за «Аталанту» в 2024-м

Полузащитник бергамасков открыл счет в матче с «Наполи» в 30-м туре Серии А (1:0, первый тайм). Российский футболист проводит 15-й матч за «Аталанту» в 2024 году, на его счету 3 гола и 5 результативных передач за этот период.
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