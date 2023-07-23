Сообщение о задержании Игоря Стрелкова за экстремизм вызвало шквал идиотских интернетных заявлений и забавных попыток анализа ситуации в России с характерным рефреном: "режим доживает последние дни" (варианты: "в агонии", "начал зачистку рассерженных патриотов", "запустил цепочку событий, которые наконец-то приведут к свержению Путина" и т.
Сообщение о задержании Игоря Стрелкова за экстремизм вызвало шквал идиотских интернетных заявлений...
Комментарии
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Владислав Владислав
Любой военный должен понимать, ГДЕ НУЖНО остановиться.
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1 час.
Владислав Владислав
Суд разберется.
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1 час.
лл
лина любимцева
Я помню, как в 2014 году были тяжелые сражения и по несколько дней не было никаких новостей от Стрелкова, там такое творилось, не подобраться было!! А потом показывают Стрелкова... Измученного, пыльного, смертельно уставшего.... Это было сразу видно... Сражался он наравне со всеми...И я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО СТРЕЛКОВ-ГИРКИН - "враг" России!! Человек реально сражался за Россию и русский Мир!!! А нервы может и сдают, может что и сказал лишнее.. Война не успокаивает, а наоборот, расшатывает нервную систему...
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40 мин.
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