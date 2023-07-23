Сообщение о задержании Игоря Стрелкова за экстремизм вызвало шквал идиотских интернетных заявлений...

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лина любимцева

Я помню, как в 2014 году были тяжелые сражения и по несколько дней не было никаких новостей от Стрелкова, там такое творилось, не подобраться было!! А потом показывают Стрелкова... Измученного, пыльного, смертельно уставшего.... Это было сразу видно... Сражался он наравне со всеми...И я НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ, ЧТО СТРЕЛКОВ-ГИРКИН - "враг" России!! Человек реально сражался за Россию и русский Мир!!! А нервы может и сдают, может что и сказал лишнее.. Война не успокаивает, а наоборот, расшатывает нервную систему...