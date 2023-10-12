Автомобили не только дорожают, но и дешевеют. Например, эти

В целом на конец месяца средняя стоимость новых автомобилей осталась без существенных изменений, однако на вторичном рынке (для автомобилей возрастом до 15 лет) наблюдался рост в 8%, достигнув более 2 млн рублей, сообщили аналитики Авто.
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