Администрация Трампа вернула искавших российские активы прокуроров на прежние должности

Министерство юстиции США прекратило деятельность сформированной в 2022 году оперативной группы KleptoCapture, ответственной за поиск и аресты активов российских бизнесменов, которых американские власти считают близкими к Кремлю.
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