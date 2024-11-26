Водителей в центре Петербурга потеснит медиаискусство 3D-мэппинг-представление на Дворцовой площади станет причиной ограничений на дорогах.
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Водителей в центре Петербурга потеснит медиаискусство 3D-мэппинг-представление на Дворцовой площади станет причиной ограничений на дорогах.