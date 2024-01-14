12.01.2024 в колледже проведен обучающий семинар для педагогических работников по вопросам профилактики противоправного поведения, насилия среди несовершеннолетних с участием представителя отдела милиции ИДН Байтраковой Д.
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