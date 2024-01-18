ФСБ поймала угрожавшего компроматом и вымогавшего 15 миллионов рублей адвоката

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики Алексея Баринова, обвиняемого в вымогательстве 15 миллионов рублей у своей клиентки под угрозой распространения компрометирующих ее сведений.
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