ФСБ поймала угрожавшего компроматом и вымогавшего 15 миллионов рублей адвоката

Индустриальный районный суд Ижевска арестовал адвоката Адвокатской палаты Удмуртской Республики Алексея Баринова, обвиняемого в вымогательстве 15 миллионов рублей у своей клиентки под угрозой распространения компрометирующих ее сведений.