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«Такова суровая реальность»: Россия в 15:00 дала ответ на самый тревожный ядерный вопрос, заявлено прямо: Карта боевых действий на Украине, новости СВО к утру 01.12.24 г.

«Такова суровая реальность»: Россия в 15:00 дала ответ на самый тревожный ядерный вопрос, заявлено прямо: Карта боевых действий на Украине, новости СВО к утру 01.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 1 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 01.

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