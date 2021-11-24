Курс валют НБМ на 24 ноября 

Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще чуть более одного бана, но отыграл у единой европейской валюты почти четыре бана, передает Noi.
Молдавский лей еще немного ослабел по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще чуть более одного бана, но отыграл у единой европейской валюты почти четыре бана, передает Noi.
Свежие комментарии