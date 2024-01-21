8 способов испортить жизнь вашему ребенку

В каждой семье имеются свои методы воспитания. В каких-то признают только авторитарность и непогрешимость родительского мнения, в других, родители воспитывают детей согласно данным последних психологических исследований, а в-третьих – родители с удивлением обнаружили, что дети уже выросли и воспитывать их поздно.