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8 способов испортить жизнь вашему ребенку

8 способов испортить жизнь вашему ребенку

В каждой семье имеются свои методы воспитания. В каких-то признают только авторитарность и непогрешимость родительского мнения, в других, родители воспитывают детей согласно данным последних психологических исследований, а в-третьих – родители с удивлением обнаружили, что дети уже выросли и воспитывать их поздно.

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