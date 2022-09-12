БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Еньшин
    Лучше бы войск добавили в ДНР и Днепетровскую область чем Мариуполь восстанавливать!!!ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
  • Михаил Хмель
    Почему если в стране делается что-то толковое - Путин молодец, а если бардак - Путин один ничего сделать не может! У ..."А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛ...
  • Александр Доливо-Добровольский
    Ничего удивительного, это же Россия! После афгана нам тоже  говорили: "...мы вас туда не посылали!...""А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛ...

"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЛИ?": ЧИНОВНИКИ ВОЮЮТ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

"А ЧТО ВЫ ТАМ ДЕЛАЛИ?": ЧИНОВНИКИ ВОЮЮТ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ СПЕЦОПЕРАЦИИ

ФОТО: VICTOR BERZKIN, BERNHARD KREUTZER/GLOBALLOOKPRESS АНТОН САДЧИКОВ Три месяца солдаты батальона БАРС-4 провели с оружием в руках: спали на земле в промёрзлых блиндажах, выносили друзей под градом миномётных осколков, отбивали атаки диверсантов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх