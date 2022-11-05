Зачем Индонезия хочет заполучить сразу 2 типа перспективных истребителей

Однако Индонезия возобновила выплаты Южной Корее за участие в программе многоцелевого истребителя KF-21 Boramae, ранее известного как самолет пятого поколения KF-X/IF-X.
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