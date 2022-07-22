5 легендарных и очень модных сумок, которые все копируют

5 легендарных и очень модных сумок, которые все копируютCleo, PradaПризнаемся честно – мы так до конца и не поняли, кто же виновник этого дикого бума на сумки из нулевых, но точно помним, что в начале тренда все мечтали о сумочке Cleo от Prada.