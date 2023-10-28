Capcom заявляет, что до марта 2024 года у нее запланирована “крупная неанонсирова...

Capcom заявляет, что до марта 2024 года у нее запланирована “крупная неанонсированная игра”Сообщается, что Capcom планирует выпустить крупную неанонсированную игру к концу текущего финансового года, который заканчивается в марте 2024 года.
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