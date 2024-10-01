Вице-премьер Госсовета КНР призвал к расширению торгово-экономического сотрудничества с Вьетнамом

Пекин, 30 сентября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в понедельник на встрече с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном призвал к расширению практического торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.