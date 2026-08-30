Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества в домовых чатах

Мошенники стали использовать домовые чаты для обмана собственников жилья, предлагая им передать показания счетчиков от имени управляющих компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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