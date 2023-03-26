Первый матч дома спустя полтора года: Сборная России обыграла Ирак в Санкт-Петербурге

Уже год российский спорт находится в международном бане. Можно долго рассуждать на тему того, кто больше всего страдает от санкций, но многие согласны с тем, что отечественный футбол стал одним из главных заложников мировой геополитической ситуации.
Уже год российский спорт находится в международном бане. Можно долго рассуждать на тему того, кто больше всего страдает от санкций, но многие согласны с тем, что отечественный футбол стал одним из главных заложников мировой геополитической ситуации.
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