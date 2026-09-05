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Регионы России

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Сафонов пропустил шесть голов при девяти ударах в створ ворот «ПСЖ»

Сафонов пропустил шесть голов при девяти ударах в створ ворот «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил две шайбы после двух ударов в створ ворот от «Монако» в матче 3-го тура чемпионата Франции (1:2).

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