12 вещей, которые здоровье вашей матери может рассказать о вас

Почему мы похожи на своих родителей? Что такое наследственность Спасибо, мам Генетика играет большую роль в состоянии здоровья, поэтому, глядя на здоровье вашей мамы, вы можете получить представление о том, что будет дальше, — и это особенно касается осложнений, которые чаще затрагивают женщин, чем мужчин.