Международный м...
ГлавнаяНовости медицины
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Международный медицинский центр Top Rambam

911 подписчиков

12 вещей, которые здоровье вашей матери может рассказать о вас

12 вещей, которые здоровье вашей матери может рассказать о вас

Почему мы похожи на своих родителей? Что такое наследственность Спасибо, мам Генетика играет большую роль в состоянии здоровья, поэтому, глядя на здоровье вашей мамы, вы можете получить представление о том, что будет дальше, — и это особенно касается осложнений, которые чаще затрагивают женщин, чем мужчин.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх