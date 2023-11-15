В Крыму проходит Проектная школа молодежных путешествий

В Республике Крым проходит Проектная школа молодежных путешествий — «Крым — центр туризма 2023». Организатор проекта — ГБОУ ДО РК «Центр детско-юношеского туризма и краеведения» при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».
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