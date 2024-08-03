Боксер из подмосковной Балашихи заступился за мужчину в Крыму и лишился зрения

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.Член сборной России по боксу Дмитрий Двали из подмосковной Балашихи лишился зрения после того, как заступился за мужчину в Крыму перед толпой преступников.
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