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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +13°, пасмурно• Севастополь: +14°, пасмурно• Ялта: +12°, пасмурно• Алушта: +11°, пасмурно• Евпатория: +11°, пасмурно• Саки: +12°, пасмурно• Бахчисарай: +14°, пасмурно• Джанкой: +8°, облачно• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +12°,.

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