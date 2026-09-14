Презумпция «коллективного разума», которой ВС РФ наделил всех рядовых должников

Выводы о наличии у должника умысла на введение кредиторов в заблуждение путем использования особенностей обновления данных в бюро кредитных историй основаны на недопустимой логической ошибке -автоматическом наделении всех граждан, обратившихся за кредитованием в короткий промежуток времени, одинаковыми специальными знаниями и злонамеренным умыслом, словно они обладают неким "коллективным разумом".