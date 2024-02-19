Холодная война гуцульского народа События в селе Космач – свидетельство о недоверии режиму Зеленского

Самобытное гуцульское село Космач прославилось двумя вещами. В селе несколько веков существовал православный храм Параскевы Пятницы, построенный на деньги Олексы Довбуша, «карпатского Робин Гуда»; иконостас храма можно и теперь видеть в киноленте Сергея Параджанова «Тени забытых предков».