Женщина ослепла на один глаз после того, как приняла душ в линзах

Фото: politanalitika.ru В Техасе женщина ослепла на один глаз после того, как приняла душ в контактных линзах Это начиналось как легкое раздражение, но вскоре переросло в жестокую боль и повышенную чувствительность к свету.
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