Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы

Овечкин забил 812-й гол в НХЛ в день рождения Гретцки. До рекорда Уэйна – 82 шайбы

Александр Овечкин забросил 812-ю шайбу в НХЛ, до Уэйна Гретцки осталось 82.  Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (3:2 Б), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания при розыгрыше большинства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх