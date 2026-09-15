Financial Times: Orlen потеряла 400 млн долларов на венесуэльской нефти

Польская компания Orlen потеряла 400 млн долларов, внесённых как предоплата за венесуэльскую нефть. Средства прошли через свисс подразделение концерна с помощью криптовалютных счетов.
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