Самсонов сравнил манеру игры Овечкина и Свечникова: «В какой-то степени они похожи»

Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил, что нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и «Каролины» Андрей Свечников схожи по манере игры;Бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил, что нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и «Каролины» Андрей Свечников схожи по манере игры;«Каролина» выиграла в серии второго раунда плей-офф у «Вашингтона» со счетом 4-1.
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