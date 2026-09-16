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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев: «Хочется прозрачности от ЭСК, если есть ошибка – признайте. Я бы оценил судейство положительно, за исключением отдельных громких эпизодов»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о судействе в нынешнем сезоне чемпионата России. «Первые 4 тура действительно были очень хорошими, потом, к сожалению, появились ошибки.

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