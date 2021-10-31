Финансист Переславский: расчет за наличные упрощает возврат денег при необходимости

Покупки за безналичный расчет стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Однако в некоторых случаях лучше воспользоваться наличными, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Покупки за безналичный расчет стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Однако в некоторых случаях лучше воспользоваться наличными, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
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