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Финансист Переславский: расчет за наличные упрощает возврат денег при необходимости

Финансист Переславский: расчет за наличные упрощает возврат денег при необходимости

Покупки за безналичный расчет стали неотъемлемой частью жизни многих россиян. Однако в некоторых случаях лучше воспользоваться наличными, считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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