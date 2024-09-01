Она нашла его недалеко от своего дома. Маленький серый котёнок жил в подвале. Один. Её сердце дрогнуло, а может дело было в том.
Шипунчик
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Она нашла его недалеко от своего дома. Маленький серый котёнок жил в подвале. Один. Её сердце дрогнуло, а может дело было в том.
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