Приметы на 29 ноября: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 29 ноября – это Матвеев день. На Руси в этот день часто приходила оттепель. Хорошие приметы: что можно делать Рекомендуется провести день в кругу родственников, но при этом не стоит устраивать пышные застолья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии