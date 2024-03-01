Москва успешно выполняет поручения Президента по развитию среднего профобразования

В Москве образование считается одним из лучших в России Власти столицы уже приступили к выполнению указания президента России Владимира Путина, которое было выдвинуто в ходе послания Федеральному Собранию о развитии среднего профессионального образования.
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