Рынок ожидает сохранения ключевой на уровне 21% в июне

Ключевую оставят на уровне 21% по итогам заседания 6 июня, следует из консенсус-прогноза «Известий». Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что в этот раз ЦБ смягчит сигнал, а принимать решения будет уже на будущих заседаниях.