Дочь стыдится, а сын гордится: как живут взрослые дети маньяка Андрея Чикатило

Avia.pro - СМИ Тайны семейного очага: жизнь под одной крышей с монстром Двенадцать долгих лет — именно столько понадобилось советским следователям, чтобы наконец-то поймать одного из самых страшных преступников в истории страны.
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