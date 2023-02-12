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Мостовой о голе Головина «ПСЖ»: «Ему уже пора переходить в клуб уровнем выше»

Мостовой о голе Головина «ПСЖ»: «Ему уже пора переходить в клуб уровнем выше»

Александр Мостовой высказался о будущем Александра Головина. Накануне хавбек «Монако» забил гол в матче Лиги 1 с «ПСЖ» (3:1).

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