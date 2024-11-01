Причины ослабления рубля и данные о новой атаке Ирана. Обзор финансового рынка от 1 ноября

ЦБ РФ объяснил ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта. Иранские власти не оставят без ответа ракетный удар, нанесенный по Ирану Израилем на прошлой неделе, атака ожидается в начале ноября, пишут СМИ Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 1 ноября.
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