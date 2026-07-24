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Царьград

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Владимир Путин оставил подпись на плакате Иркутского авиазавода

Владимир Путин оставил подпись на плакате Иркутского авиазавода

24 июля президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев", где оставил автограф на плакате с изображением самолетов Як и МС-21.

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