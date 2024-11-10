Россия предложила Уганде стать страной — партнером БРИКС

Уганда получила от России приглашение стать страной — партнером БРИКС и теперь рассматривает его. Об этом рассказал министр иностранных дел африканского государства Абубакер Джедже Одонго, сообщает РИА Новости.
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